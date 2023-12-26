 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İlkin Aydın ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İlkin Aydın ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu İlkin Aydın ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde Aydın ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi. Başkan Özbek, Aydın'ın başarılı performansını vurgulayarak uzun yıllar hizmet etmesini diledi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İlkin Aydın ile sözleşme yeniledi
26.12.2023 - 16:41,
Abone Ol

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen milli oyuncu İlkin Aydın ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen imza töreninin ardından İlkin Aydın, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Özbek, "İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda. Çok başarılı gidiyor, inşallah uzun yıllar hem milli takımda hem Galatasaray'da hizmet edecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

İLKİN AYDIN: GALATASARAY'I EN İYİ HALİMLE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu aktaran İlkin Aydın, "Öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Verecek olduğunuz ve bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı. Umarım daha güçlü bir Galatasaray ile tekrardan ligde savaşa girebiliriz. Çok mutluyum iki sene daha Galatasaray forması terleteceğim için. Galatasaray'a geldiğimde 17 yaşındaydım. Galatasaray'ın en iyi halinde, en iyi halimle temsil etmek istiyorum. Ayrıca kimse merak etmesin, babalar sözünü tutar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dursun Özbek, İlkin Aydın, Galatasaray, voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İlkin Aydın ile sözleşme yeniledi - Son Dakika


17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:45:06. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İlkin Aydın ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement