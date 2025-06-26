Galatasaray Kadın Voleybolu Kaja Grobelna ile Anlaştı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, bu doğrultuda kadrosuna Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Grobelna ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Profesyonel kariyerine Boxx Fixit Kalmthout ile başlayan 30 yaşındaki voleybolcu, Asterix Kieldrecht, Allianz MTV Stuttgart, Grot Budowlani Lodz, Unet E-Work Busto Arsizio, Reale Mutua Fenera Chieri'76 ve Queenseis Kariya takımlarında oynadı. - İSTANBUL