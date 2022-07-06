SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti - Son Dakika
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SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti

06.07.2022 15:09

Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çektiİSTANBUL, (DHA) - İstanbul'daki ilk etap kamp çalışmalarını bugün tamamlayan Galatasaray, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde döner ziyafeti çekti.

Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'daki ilk etap kamp çalışmalarını bugün tamamlayan Galatasaray, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde döner ziyafeti çekti.

Yeni sezon öncesinde neşeli bir ilk etap kamp çalışmasını geride bırakan Galatasaray'da yeni futbolcular ve teknik ekiple kaynaşmak için keyifli organizasyonlar düzenleniyor. Yarın ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, bugünkü antrenmanın ardından Dönerci Serkan Usta'nın meşhur dönerini tatma fırsatı yakaladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemekte teknik ekip, kulüp personeli ve futbolcular yer aldı. İdari kadroda yer alan Ayhan Akman'ın da bulunduğu yemeğin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dönerci Serkan Usta ile bir süre sohbet ederken, organizasyon keyifli anlara sahne oldu.

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Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Avusturya, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti - Son Dakika
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