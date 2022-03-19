Galatasaray kafilesi Gaziantep'te - Son Dakika
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Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

19.03.2022 17:03
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı. Gaziantep'e ulaşan kafileyi karşılayan Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Domenec Torrent ile futbolcular Marcao, Nelsson, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, sabah saatlerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yaptığı son çalışmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e geldi.

Taraftarlardan Torrent ve futbolculara yoğun ilgi

Gaziantep Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, çok sayıda taraftar karşılarken, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar özellikle Teknik Direktör Domenec Torrent ile futbolcular Marcao, Nelsson, Gomis ve Kerem Aktürkoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Kafile daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

Maç yarın saat 16.00'da

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 20 Mart Pazar günü oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçı saat 16.00'da başlayacak. Zorlu maçı Arda Kardeşler, Ali Ögel ve Yusuf Bozdoğan hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray'ın Gaziantep kamp kadrosu

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, İnaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli ve Sacha Boey yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezası bulunan Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram ile hafif sakatlığı bulunduğu öğrenilen Arda Turan kadroda dahil edilmedi. - GAZİANTEP

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

YORUMLAR
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Galatasaray kafilesi Gaziantep'te Galatasaray kafilesi Gaziantep'te Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray kafilesi Gaziantep'te - Son Dakika


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