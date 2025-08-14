Galatasaray, Karagümrük ile 21. Randevuda - Son Dakika
Galatasaray, Karagümrük ile 21. Randevuda

Galatasaray, Karagümrük ile 21. Randevuda
14.08.2025 10:20
Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile yarın karşılaşacak; hedef 2. galibiyet.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın evinde oynayacağı Fatih Karagümrük ile ligde 21. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Galatasaray, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Karagümrük'ün, Başakşehir maçı ise turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupaları müsabakasından dolayı ertelendi.

Galatasaray, Karagümrük'ü yenerek ligde 2'de 2 yapmak istiyor.

21. randevu

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar ligde 20 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 18 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 12 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan son maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.

Karagümrük'e ligde 7 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Fatih Karagümrük'e karşı Süper Lig'de son yenilgisini 18 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla aldı. Aslan bu maçın ardından oynadığı 7 lig karşılaşmasının 4'ünü kazanırken, 3'ünde de berabere kaldı.

Ligde yenilmezlik serisi

Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakalarda puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte geçen sezon 8, bu sezon da 1 olmak üzere toplam 9 karşılaşmayı kazandı.

Geçen sezon evinde mağlup olmadı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son maçında 30 Mayıs 2025 tarihinde sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Karagümrük müsabakasıyla ligde 77 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ligde geçen sezon evinde yaptığı 18 mücadelede 15 galibiyet, 3 beraberlikle toplam 48 puan toplarken, bu alanda da zirvede yer aldı. Aslan iç sahada son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

Son maçların golcüsü Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da ilk hafta forvette Victor Osimhen ile Mauro Icardi'nin yokluğunda görev alan Barış Alper Yılmaz, 3 gole direkt etki etti. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, Eren Elmalı'nın golünde de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarında da 3 gol kaydetmişti.

Transferinden dolayı takıma daha sonra katılan Osimhen ile uzun süren sakatlığının ardından çalışmalarına devam eden ve oynaması konusunda acele edilmeyen Icardi'nin, Karagümrük karşılaşmasında kadroda olup, olmamasına Teknik Direktör Okan Buruk verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Karagümrük ile 21. Randevuda - Son Dakika

