Galatasaray, Karagümrük Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray-Fatih Karagümrük müsabakası yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
