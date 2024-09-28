Galatasaray - Kasımpaşa Maçı 3-3 Beraberlikle Sona Erdi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Mamadou Fall, ceza sahasına girerken son anda araya İsmail Jakobs girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR'ın incelemesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır pozisyonu monitörde izledi ve penaltı kararını iptal etti.

78. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara'nın kullandığı kornerde ön direkte Berkan Kutlu'nun ters kafa vuruşunda kaleci Fernando Muslera, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

78. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Mamadou Fall'ın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak İsmail Jakobs'a çarptı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada kazanılan penaltı atışı sonrası topun başına geçen Haris Hajradinovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

90+5. dakikada sağ tarafta topla buluşan Jhon Espinoza, havalandırdığı topu Haris Hajradinovic kafayla indirdi ve altıpasın sağ tarafında Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 3-3

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Alp

Galatasaray: Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Gabriel Sara (Berkan Kutlu dk. 63), Kerem Demirbay, Roland Sallai (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 63), Victor Osimhen (Dries Mertens dk. 46), Mauro Icardi (Michy Batshuayi dk. 74)

Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Kenneth Omeruo dk. 30), Cafu (Gökhan Gül dk. 46), Haris Hajradinovic, Antonin Barak (Jhon Espinoza dk. 74), Aytaç Kara, Mamadou Fall, Nuno da Costa (Sadık Çiftpınar dk. 90+8)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Yaman Suakar, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Goller: Victor Osimhen (dk. 20 ve 28), Mauro Icardi (dk. 34) (Galatasaray), Mamadou Fall (dk. 44), Haris Hajradinovic (dk. 83 pen.), Nuno da Costa (90+5) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens, Okan Buruk (Galatasaray), Haris Hajradinovic, Gökhan Gül, Mamadou Fall (Kasımpaşa) - İSTANBUL