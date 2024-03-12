Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamada, Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin Euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödeneceği belirtildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaparak dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta Macaristan ile oynayacağı özel maç öncesinde rakip takımın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Marco Rossi tarafından belirlenen kadroda 25 futbolcu yer alıyor.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti. Boyd'un kontratının feshedilmesi sonucunda ödenecek tazminatın yıllık yüzde 5 faizle birlikte 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyeceği belirtildi. Hukuki süreç ise devam etmektedir.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda core antrenmanı ve pas çalışması yapıldı. Kaleciler ise ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.
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