Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Karadağ'ı 4-0 Yendi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti. Milliler, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.