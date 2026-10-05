Galatasaray, Kasımpaşa öncesi Kemerburgaz'da dört takımlı turnuvayla çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray, Kasımpaşa öncesi Kemerburgaz'da dört takımlı turnuvayla çalıştı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Dört takımlı turnuvayla sona eren idmanın ardından yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki mücadele ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGalatasarayOkan BurukKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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