Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Kasımpaşa\'yı 3-1 yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Trabzonspor yenilgisi sonrası moral bulan sarı-kırmızılılar salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak, cumartesi Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Milli maçlar için verilen aradan önce Trabzonspor'a 4-0'lık skorla yenilen Aslan, bu Paşa müsabakasıyla birlikte moral buldu.

Galatasaray, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona ile evinde karşılaşacak, ligde ise cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiGençlerbirliğiTrabzonsporGalatasarayCumartesiKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp Ailesinden korkutan şüphe 16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Küçük öğrencinin Türk bayrağına yaptığı hareket yürekleri ısıttı Küçük öğrencinin Türk bayrağına yaptığı hareket yürekleri ısıttı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
22:46
7.6 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
22:45
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 23:14:01. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei