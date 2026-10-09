Galatasaray, Kasımpaşa\'yı 3-1 yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Milli maçlar için verilen aradan önce Trabzonspor'a 4-0'lık skorla yenilen Aslan, bu Paşa müsabakasıyla birlikte moral buldu.

Galatasaray, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona ile evinde karşılaşacak, ligde ise cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek.