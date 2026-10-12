Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yenip Süper Lig'de 16 puanla zirveye yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yenip Süper Lig'de 16 puanla zirveye yerleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sonunda Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 16 puanla liderliğe yükseldi. Beşiktaş 15 puanla ikinci sıraya yükselirken, Amed Sportif Faaliyetler 14 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin 7. haftasında liderlik el değiştirdi. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, puanını 16'ya çıkardı ve zirveye yerleşti.

Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, puanını 15 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Milli araya averajla lider giren Amed Sportif Faaliyetler ise yaşadığı beraberlik sonucunda 14 puanla üçüncü basamağa geriledi.

13'er puanı bulunan iki takımdan Fenerbahçe dördüncü, Trabzonspor beşinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de bu hafta yapılan müsabakaların sadece 2'sini ev sahibi takımlar kazandı. Dört mücadelede konuk ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam 24 golün atıldığı 7. haftada 8 takım fileleri havalandırmayı başaramadı.

Toplu sonuç

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-1

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: 0-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-3

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: 0-0

Gaziantep FK-Arca Çorum FK: 0-3

Beşiktaş-Kocaelispor: 2-1

Eyüpspor-Göztepe: 0-4

Puan durumu

Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY75111611516
2.BEŞİKTAŞ7502168815
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER7421179814
4.FENERBAHÇE74121961313
5.TRABZONSPOR74121651113
6.CORENDON ALANYASPOR733186212
7.KOCAELİSPOR740386212
8.ARCA ÇORUM FK73131612410
9.KASIMPAŞA724188010
10.ÇAYKUR RİZESPOR731379-210
11.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR72231011-18
12.GAZİANTEP FK7223710-38
13.GENÇLERBİRLİĞİ7223715-88
14.ERZURUMSPOR FK7223311-88
15.GÖZTEPE7133151506
16.TÜMOSAN KONYASPOR712448-45
17.SAMSUNSPOR7115615-94
18.EYÜPSPOR7106220-183

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGalatasarayKasımpaşaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken... Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 23:48:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 yenip Süper Lig'de 16 puanla zirveye yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei