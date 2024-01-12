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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma, topa sahip olma çalışması, koşu ve çift kale maçtan oluştu. Sarı-kırmızılılar, 14 Ocak Pazar günü saat 18.00'de yapacakları idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
12.01.2024 - 14:40,  Güncelleme: 14:42
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 15 Ocak Pazartesi günü Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ama sarı-kırmızılı takıma geri dönen milli futbolcu Berkan Kutlu da antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 14 Ocak Pazar günü yapacağı idmanla, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA
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