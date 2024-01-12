Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 15 Ocak Pazartesi günü Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ama sarı-kırmızılı takıma geri dönen milli futbolcu Berkan Kutlu da antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 14 Ocak Pazar günü yapacağı idmanla, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.