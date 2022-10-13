Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalşması gerçekleştirdi. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, şut çalışması ile noktalandı.

Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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