Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

13.10.2022 14:25
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalşması gerçekleştirdi. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, şut çalışması ile noktalandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Kayseri'ye hareket edecek. - İSTANBUL

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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray şut çalıştı Galatasaray şut çalıştı
Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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