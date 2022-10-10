Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan futbolcular, üç takımlı turnuva oyunlarıyla günü tamamladı.

Kaynak: AA

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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