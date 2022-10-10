Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.10.2022 15:34
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan futbolcular, üç takımlı turnuva oyunlarıyla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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