Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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