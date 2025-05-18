Galatasaray-Kayserispor Maçında Coşkulu Atmosfer - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Kayserispor Maçında Coşkulu Atmosfer

Galatasaray-Kayserispor Maçında Coşkulu Atmosfer

Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Osimhen'e ilgiler yoğunken, kadın sutopu takımı şampiyon oldu.

18.05.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçının 11'ine göre Kayserispor maçında tek değişikliğe gitti. Kupa finalinde forma giyen Günay Güvenç, Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Günay'ın yerine tecrübeli teknik adam, kalede Muslera'yı görevlendirdi.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira ile Lemina ikilisini bozmayan Okan Buruk, sağda Yunus Akgün, forvet arkasında Sara ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. 51 yaşındaki tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki değişmez tercihi ise Victor Osimhen oldu.

SARI-KIRMIZILARDAN VICTOR OSIMHEN TEZAHÜRATLARI

Galatasaraylı taraftarlar maç öncesi Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar "Stay with us Osimhen" pankartı açarken, tüm stat "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarında bulundu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, tribünlerin bu ilgisine alkışla karşılık verdi. Ardından ısınma sırasında kale arkasına doğru yönelen Victor Osimhen, tribünlere doğru yönelerek üçlü çektirdi.

19 MAYIS'A ÖZEL TİŞÖRT

Sarı-kırmızılı futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesi ısınmaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de Türk bayrakları sallanırken, maç öncesi statta, "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar" ile "Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" pankartları açıldı.

GALATASARAY ZENA KADIN SUTOPU TAKIM KUPA KALDIRDI

Kadınlar 1'inci Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 11-9 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getiren Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk sonrası kupa, Galatasaray - Kayserispor maçına getirildi. Maç öncesi sahaya çıkan Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı'na kupayı başkan Dursun Özbek verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Victor Osimhen, Etkinlikler, Kayserispor, Galatasaray, Okan Buruk, Muslera, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Kayserispor Maçında Coşkulu Atmosfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Dengeleri değiştirecek silah Türkiye’de üretilecek Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Trump Katar’da görüp “Perfecto“ diyerek övdü Türkiye’den gönderilmiş Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Trump’tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna’da harcadığımızın 12 katını kazandım Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım
Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
TFF’nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Nurgül Yeşilçay’dan radikal karar İmajını tazeledi Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
17:52
Canlı anlatım Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım! Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
12:23
Böyle bir şey mümkün mü Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
12:04
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
12:00
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı İşte istediği fiyat
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı! İşte istediği fiyat
11:58
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
11:32
Premier Lig’de ödül verildi Altay Bayındır yılın golünü yemiş
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş
11:31
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 20:19:30. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray-Kayserispor Maçında Coşkulu Atmosfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.