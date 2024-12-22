Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 ile Geçti

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole (Dk. 83 Nazon), Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 58 Bourabıa), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 75 Ackah), Boa Morte, Bahoken (Dk. 83 Talha Sarıarslan)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 78 Jelert), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 78 Berkan Kutlu), Torreira (DK. 88 Berat Luş), Sara, Yunus Akgün, Mertens (Dk. 78 Batshuayı), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (DK. 86 Metehan Baltacı)
Goller: Dk. 4 (Penaltıdan) ve Dk. 71 Osimhen, Dk. 29 ve Dk. 87 Barış Alper Yılmaz, Dk. 51 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 14 Bahoke (Bellona Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 70 Bourabıa (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yendi.
50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında savunma arkasına koşu yapan Morte'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topu kendi yarı alanının ortalarında kapan Yunus Akgün, hızla rakip yarı sahaya geçti. Aynı oyuncunun ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
58. dakikada Jakobs'un kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda savunmaya çarpan top kale direğinin dibinden auta çıktı.
60. dakikada Galatasaray taraftarının oyun alanına girerek kaleci Muslera ile fotoğraf çektirmesine Kayserispor tribünleri tepki gösterdi. Tribünlerden atlayan bazı taraftarlar fotoğraf çektiren taraftara saldırı girişiminde bulundu. Maç çıkan olaylar üzerine 5 dakika durdu.
68. dakikada Kayserispor'un sağ kanttan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Morte'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Galatasaray atağında savunmadan seken topu kapan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
71. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
74. dakikada Osimen'in kaleye paralel pasında arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın uygun pozisyonda vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri çeldi.
87. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın kalecinin kapattığı köşeye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-5.
90+7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altı pas içerisinde Sanchez'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'den dönen topu topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Galatkasaray'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 ile Geçti - Son Dakika
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