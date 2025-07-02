Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı

GALATASARAY, 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür edildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Yolun açık olsun! "