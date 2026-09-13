Galatasaray Kocaelispor'u konuk etti, Okan Buruk ilk 11'de 3 değişiklik yaptı

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'nın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Sporting maçının ilk 11'ine göre Kocaelispor maçında 3 değişikliğe gitti. Sporting karşılaşmasında oynayan Ismail Jakobs, Leroy Sane ve Aleksey Batrakov, Kocaelispor maçının ilk 11'inde yer almadı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Rafael Leao ve Deniz Gül'ü görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Barış Alper Yılmaz ve sol kanatta ise Rafael Leao'yu sahaya sürdü. Forvet arkasında Yunus Akgün'ü oynatan Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Deniz Gül oldu.

Galatasaray, Kocaelispor karşılaşmasına şu ilk 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül."

SARI-KIRMIZILARDA 4 EKSİK

Galatasaray, Kocaelispor karşılaşmasına 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, mücadelede görev alamadı.

RAFAEL LEAO VE DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ile Deniz Gül, Kocaelispor karşısında ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan iki yeni transfer, aynı zamanda Galatasaray formasıyla ilk kez bir karşılaşmada 11 heyecanı yaşadı. Hem Leao hem de Deniz Gül, daha önce deplasmanda oynanan İstanbul Başakşehir FK ve Sporting karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'e geri döndü. Göztepe müsabakasında yaşadığı hafif sakatlığın ardından riske edilmeyerek İstanbul Başakşehir FK ve Sporting karşılaşmalarında dinlendirilen 32 yaşındaki milli savunmacı, Kocaelispor maçıyla birlikte formasına yeniden kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli stoperini Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

EL CHADAILLE BITSHIABU YEDEK SOYUNDU

Galatasaray'ın Almanya temsilcisi RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, Kocaelispor müsabakasına yedek kulübesinde başladı. 21 yaşındaki Fransız stoper, teknik direktör Okan Buruk'un maçın ilerleyen dakikalarında görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

"TAÇSIZ KRAL" METİN OKTAY UNUTULMADI

Galatasaray, Türk futbolunun ve sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden "Taçsız Kral" Metin Oktay'ı vefatının 35'inci yıl dönümünde unutmadı. Kocaelispor karşılaşması öncesinde RAMS Park'ta unutulmaz kaptan anılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da yaptıkları tezahürat ve açtıkları "Taçsız Kral Metin Oktay Tek Aşkıydı Galatasaray, Senin Gibi Cimbomluyu Unutur mu Bu Taraftar?" pankartıyla efsane futbolcularını bir kez daha saygıyla andı.