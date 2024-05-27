Spor

- Galatasaray, Konya Havalimanı'nda taraftarları ile şampiyonluğu kutladı

KONYA - Galatasaray, Konya Havalimanı'nda sarı-kırmızlı taraftarlar ile şampiyonluğu kutladı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, İstanbul'a gitmek üzere Konya Havalimanına geldi. Takımı karşılamak için yüzlerce taraftar ise havalimanına geldi. Takım otobüsü, VIP alanının kapısına geldi ve oyuncular, otobüs içerisinde dans etti. Erden Timur ve Okan Buruk eşliğinde takım, sarı-kırmızılı taraftarların yanına gelerek şampiyonluğu kutladı. Daha sonra sarı-kırmızılı takım özel uçak ile Konya'dan ayrıldı.