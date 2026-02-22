Galatasaray, Konyaspor\'a 2-0 Yenildi

GALATASARAY, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor 'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında yara alırken ligde 10 maç sonra yenilgi yüzü gördü ve haftayı 55 puanla kapattı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanan mücadelenin ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonu üretmekte çok zorlandı. Temponun oldukça düşük olduğu mücadele devre golsüz sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı daha hareketli başladı. Topun hakimi daha çok Galatasaray olsa da sarı-kırmızılılar, aradığı golü bulamadı. TÜMOSAN Konyaspor; 75'inci dakikada Adil Demirbağ ile öne geçerken, 81'inci dakikada ise Blaz Kramer'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında yara alırken ligde 10 maç sonra yenilgi yüzü gördü ve haftayı 55 puanla kapattı.

YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak Süper Lig'de 10 maç sonra yenildi. Son mağlubiyetini Süper Lig'in 12'nci haftasında, 9 Kasım 2025'te deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla alan Galatasaray, sonrasında 8 galibiyet (Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor) ve 2 beraberlik (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, TÜMOSAN Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 10 maç sonra yenilgi yüzü görmüş oldu.

MAĞLUBİYETLER DIŞ SAHADA GELDİ

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor yenilgisiyle Süper Lig'de 2'nci kez sahadan mağlup ayrıldı. İlk yenilgisini Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında alan sarı-kırmızılılar, 2'nci yenilgisini de bir dış saha maçında almış oldu. Süper Lig'de 2 yenilginin yanı sıra 4 beraberliği bulunan Galatasaray; dış sahada Fenerbahçe ile berabere kalırken, iç sahada ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından 1'er puan çıkarmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNÜŞÜNDE 2'NCİ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi dönüşünde Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2'nci kez sahadan mağlup ayrıldı. 17 Şubat'ta UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, dönüş maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 kaybetti. Daha önce de 5 Kasım'da UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Ajax'ı 3-0'lık skorla geçen Galatasaray, hemen ardından Süper Lig'de Kocaelispor'a tek golle mağlup olmuştu.

KONYASPOR'A 5 MAÇ SONRA YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, TÜMOSAN Konyaspor'a karşısında 5 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı. Rakibine karşı son yenilgisini 17 Mart 2023'te deplasmanda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, sonrasında çıktığı 5 maçı kazanmıştı. 5 maç aradan sonra Konyaspor'a yenilen Galatasaray, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 Süper Lig maçında 4'üncü yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı ekip; 5 Ocak 2021'de 4-3, 5 Mart 2022'de 2-0 ve 17 Mart 2023'te 2-1'lik skorlarla Konyaspor'a mağlup olmuştu. Sonraki iki sezonda rakibini mağlup eden Galatasaray, son olarak dün yeşil-beyazlılara 2-0 yenildi.