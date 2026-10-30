Galatasaray, Konyaspor'da ilk yarıyı Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray, Konyaspor'da ilk yarıyı Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 bitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Galatasaray'ın golleri 12. dakikada Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 40 Deniz Ertaş), Andzouana, Baniya, Awaizem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Dompe, Muleka

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen

Goller: Dk.12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Gabriel Sara (Galatasaray) Dk. 45+5 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

7. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leao'nun şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, atıpas önünde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2

30. dakikada Dompe'nin soldan ortasında ceza sahasında Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

39. dakikada sol kanattan hareketlenen Dopme'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigYunus AkgünGalatasarayKonyasporTümosanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Galatasaray’ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
20:41
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
20:37
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
20:28
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
20:18
Suriye’de sel: 5 ölü
Suriye'de sel: 5 ölü
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:03
Canlı anlatım: Konya’da gol yağmuru
Canlı anlatım: Konya'da gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 21:55:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor'da ilk yarıyı Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android