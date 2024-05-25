Galatasaray, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın saat 19.00'da Konyaspor deplasmanında mücadele edecek.

25.05.2024 15:08
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın saat 19.00'da Konyaspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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