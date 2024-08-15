Galatasaray, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

15.08.2024 16:24
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.00'de Konyaspor ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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