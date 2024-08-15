Galatasaray, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.00'de Konyaspor ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek. - İSTANBUL
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