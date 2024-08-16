Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 1-2 mağlup oldu. Galatasaray'ın golleri 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 59'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Konyaspor'un tek golünü ise 44'üncü dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

16.08.2024 23:33
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STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan

KONYASPOR: Slowik - Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Emrehan Gedikli), Ndao, (Dk. 72 Prip), Aleksic (Dk. 77 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Cikalleshi), Umut Nayir

GALATASARAY: Fernando Muslera - Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk. 90 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 65 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Yunus Akgün) Mertens (Dk. 83 Batshuayi), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Jelert ), Icardi

GOLLER: Dk. 44 Oğulcan Ülgün, (Konyaspor) Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 59 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Umut Nayir (Konyaspor), Kerem Demirbay (Galatasaray)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 1-2 mağlup oldu. Galatasaray'ın golleri 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 59'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Konyaspor'un tek golünü ise 44'üncü dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

14'üncü dakikada Barış Alper'in ara pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mertens'in vuruşunu kaleci kornere çeldi.

26'ncı dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında kaleye yönelen topu Torreira kornere çeldi.

35'inci dakikada Aleksic'in ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruş, kalenin yanından auta çıktı.

39'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Aleksic'in şutu az farkla auta çıktı.

41'inci dakikada Barış Alper'in ceza alanı ortasında Icardi topu arka direkteki Kerem'in önüne bıraktı. Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

44'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı içine ortasında gelişine vuran Oğulcan Ülgün'ün şutu ağlarla buluştu: 1-1.

59'uncu dakikada korner atışından gelen topu defans uzaklaştırdı. Havalanan topu Kerem, kafayla ceza alanı içerisindeki Barış Alper'e indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazından vuruşu ağlarla buluştu.1-2.

76'ncı dakikada Mertens'in ara pasıyla ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR incelemesi sonucu gol öncesi faul tespit eden hakem golü iptal etti.

Galatasaray maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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