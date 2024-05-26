Galatasaray, Konyaspor\'u mağlup ederek şampiyon oldu

Spor

1 mağlup ederek şampiyon olmasıyla Manisa'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan Galatasaray, ligi de 102 puanla kapatarak tarihi bir puan rekoruna imza attı. Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da maçın son düdüğüyle birlikte sokaklara çıkan Galatasaraylı taraftarlar araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu. Çalan marşların eşliğinde meşalelerini yakan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık taraftar grubu bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan emniyet ekipleri de olabilecek taşkınlıklara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. - MANİSA