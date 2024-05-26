Galatasaray, Konyaspor\'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Van'da sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklara döküldü.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleyi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde bir araya gelen sarı kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Araçlarıyla cadde ve sokaklarda sevinç turları atan sarı-kırmızı taraftarlar, 'Fener ağlama' sloganları attı.

24. kez şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten taraftarlar, bunu sezon başından beri hak ettiklerini söylediler. - VAN