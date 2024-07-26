Galatasaray Kulübü, Adnan Polat'ın babasının vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Spor

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.