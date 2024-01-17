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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübü ziyaret eden Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum için "Sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim" ifadelerini kullandı. Özbek'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

17.01.2024 - 15:06,  Güncelleme: 15:43
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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurum'u Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ağırladı. İkili yaptıkları görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Özbek, Kurum için "İstanbul için bir şans" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'YE HİZMET EDEN KİŞİLİĞİ VAR"

Murat Kurum'un sarı kırmızılı camia ile ilişkisinin 7-8 sene öncesine dayandığını ve 6 Şubat deprem felaketinde yakın bir iş birliği yapıklarını dile getiren Özbek, "Sayın bakan, daha önceki icraatlari çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var. Dolayısıyla sayın bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın iş birliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

"SAYIN BAKAN İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"

Açıklamasının devamında Kurum'dan özgüyle bahseden Özbek, "Depremin 1. gününden itibaren bölgedeydik, sayın bakanım da oradaydı. Galatasaray'ın yapması gerekenleri her gün kendisiyle istişare ettik. Orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü kendisi yaptı. Konteyner kent yaptık. Şu anda yaşam orada devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kalıcı konutun önemini söyledi, biz de 300 konutun yapımını üstleneceğimizi söyledik ve protokol yaptık. Sayın bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın bakanımın İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
YORUMLAR (28)
  • Serkan Basar: istanbul için değil senin için şans mütahit bey :) Yanıtla 101 280
  • Harun Tanışık: Ali Koç doğru söyluyor Akp olduğu sürece fener Şampiyon olamaz 2002 den bu yana gs 10 fb 5 defa şampiyon olmuş Yanıtla 134 161
  • tolga karabulut: YALA BAŞI AL PUANI YALA BAŞI AL ARAZİYİ :) Yanıtla 77 195
  • Aslan Kral: Ben bir gs li olarak başkanın yaptığı bu konuşmayı kınıyorum sen başkansın sanane Yanıtla 51 198
  • ALI YANIK: Ortam gergin halk tepkili, Dursun Özbek mesajı alıyor ve hemen açıklama yapıyor! Sn. Özbek biz Ekrem İMAMOĞLU İstanbul için şans, yakın zamanda ise Türkiye ve özellikle de emekliler için büyük bir şans diyeceğiz. Yanıtla 76 163
  • ALI YANIK: İhaleler geliyor Dursun Özbek, ayrıca Federasyon'da biraz okşayacak... Yanıtla 50 154
  • ULUBATLI HASAN : Taklacı güvercin, hem de en iyi cins Yanıtla 40 118
  • FATİH ŞAHİN: içerde dışarda 3 akp mi yedi? fener yedi :)))) ağlamayın 52 35
  • Oktay KUŞÇU: Fener eline geçen fırsatları iyi değerlendiremediğinden olamadı akp ile alakası yok. 2 sene önce rakipleri son maçtan bir öncesi puan kaybederken fb sivası evinde yenebilseydi şampiyon olurdu ama mllığından olamadı 24 23
  • uğur aksakallı: bu nasıl bir tezat.5 kere olmuşsun işte. 16 6
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Dursun Özbek, Murat Kurum, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans - Son Dakika


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