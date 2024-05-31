Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız

Geniş Video İzle

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 2024 yılı ilk çeyrek büyüme oranını yüzde 5,7 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalarla ekonomiye dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sağlandığını belirtti. İç talebin büyümeye 4,1 puan, net dış talebin ise 1,6 puan katkı sağladığını, yatırımların yüzde 10,3 arttığını ifade etti.

31.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin birinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde, yıllık yüzde 5,7 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalarla ekonomiye dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sağlandığını belirtti.

Bakan Şimşek, Bakanlık aracılığıyla yayınladığı bir mesajla veriyi şöyle değerlendirdi:

Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Uyguladığımız politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor.

"YATIRIMLAR YÜZDE 10,3 ARTTI"

Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyor. İç talebin büyümeye verdiği katkı 4,1 puan iken, net dış talebin katkısı 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan oldu. Aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini on sekizinci çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 büyüdü.

Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici.

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişi ilave istihdam sağlandı. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi.

"2024 YILI GENELİNDE DENGELİ BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak.

"FİYAT İSTİKRARINA DOĞRU YOL ALIYORUZ"

Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.

"HEDEFLERİMİZE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bakan Şimşek, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor. Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşti. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi. İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz.

Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız

Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Türkiye, , İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • VURKAÇOĞLU: Anamız ağladı Refah mefah kalmadı sürünüyoruz . Her gün gıdalara zam gelmeye devam ediyor. Ve gıdaların gramı ve kalitesi düşürülüyor. Ne denetleme var ne müdahake. Serbest piyasa bağanesi ile herkes kafasına göre fiyat biçiyor ürünlere öncelikle buna bir care bulun 46 1 Yanıtla
  • M P: Kendi söylediğine kendin inanıyonmu 29 3 Yanıtla
  • Ayse Sahbaz: Yav he he ağam bizle eğleniyor biz çok dinledik bu masalları 25 yıldır yeter artık çocuklar bile bu bayat ve banal masallarınıza inanmıyor yeter bir susun ve artık gidin lütfen The end 24 1 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: hıhıhı anlıyoruz 13 1 Yanıtla
  • tolga soyadsız: Eeee hadi artık kac yil oldu 9 2 Yanıtla
  • Hilmi aytürk: şeytan ademe bu elmayı yersen sonsuz hayat ve güzelliğe sahip olacaksın diye kandırdı. sizden birşey isteyip ama size birşey vermeyen sadece vaad eden herkes dolandırıcıdır . 7 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Elle tutulur birsey yapın vergi indirin vergi kaldırın boş boş konusmayin 7 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Kağıt üzerinde olan büyümedir. Çorap fabrikaları iki yıldır mevsimlik işçi gibi alım yapıyorlar 6 var 6 sonra işe son. Çok işsiz insan var ne neymiş %5.7 büyümüş 7 1 Yanıtla
  • ahmet demir: öldükten sonra kemikler ferahlıyor zaten şimşek efendi 6 0 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Vergiyi bize yükleyip bizi nasıl rahat ettireceksiniz? Artık hiçbir şey düzelmez bu ülkede. 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:40:28. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement