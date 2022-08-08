Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması

08.08.2022 01:34
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar." dedi.

Özbek, Galatasaray'ın ligin ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlık olmadan güzel bir lig yaşanmasını dileğinde bulundu.

Ligin cumhuriyetin 100. yılında sona ereceğini belirten Özbek, "Cumhuriyete yakışır, cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleri çerçevesinde ligi sürdürmemiz lazım." dedi.

Antalya'da çok sıcak bir havada oyuncuların ellerinden geleni yaptığına dikkati çeken Özbek, "Lige galibiyetle başladık. Tam istediğimiz oyunu oynayabildik mi? Hayır. Daha sezonun başı. Hazırlıklarımız devam edecek. Takımın daha da güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da takıma dahil olmasıyla beraber taraftarımıza en güzel günleri yaşatacağız." dedi.

Sezonun başlamasıyla takımda eksikliklerin daha net ortaya çıktığına işaret eden Özbek, "Takviye yapmamız gereken bazı bölgelerin hala olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren onlara çalışmaya başlayacağız. İyi bir lig olmasını diliyorum. Güzel günler Galatasaray'ı bekliyorum. Hayatımda hiçbir hizmetten yorulmadım. Galatasaray'a hizmet etmek büyük bir şeref. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli. Cumhuriyetin 100. yılı. Galatasaray'a cumhuriyetin yüzüdür." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Dursun Özbek: 'Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum' Dursun Özbek: 'Takviye yapmamız gereken alanlar olduğunu düşünüyorum'
Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 01:34:44. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement