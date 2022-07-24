Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten iyi futbol takımı sözü Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolda iyi takım kuracaklarını söyledi.

Dursun Özbek ve bazı yöneticiler, Galatasaray Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, futbolda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Transferin bir kısmını yaptık, bir kısmı için de çalışıyoruz. Ben taraftarlarımızdan sabır diliyorum çünkü bu profesyonel bir operasyon. Hiç endişe etmesinler, en yarışmacı en iyi takımı futbolda da kuracağız." dedi.

Transfer çalışmalarının titizlikle ve Galatasaray'ın maddi hakları korunarak yapıldığına dikkati çeken Özbek, "Diğer şubelerimizde de aynı yolu izliyoruz. Bu sene Cumhuriyet'imizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyet'in 100. yılında da en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten genel kurul üyelerine öyle bir sözüm vardı. Bu konuda hiç endişe etmesinler." diye konuştu.

"Bir spor kulübünün başarıları tesislerinin hangi seviyede olduğuna bağlı"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir spor kulübünün başarıları tesislerinin hangi seviyede olduğuna bağlı. Maalesef Galatasaray Kulübündeki tesisler, 30-40 sene evvel yapılmış ve bugüne kadar güncellenmemiş tesisler. Hem futbolda hem de amatör şubelerde başarı istiyorsak önce tesislerimizi elden geçirmemiz lazım. Galatasaray Adası'yla başladık. Bugün kullanılabilir vaziyete getirdik. Orada deniz küreği ve yüzme sporu icra edeceğiz. Galatasaray Adası geçmişten beri sporcular yetiştiren bir mekandı. Tekrar aynı şekle getireceğiz ve sosyal tesis olarak da kulübün genel kurul üyeleri ile misafirlerinin kullanacağı bir alan olacak. Büyük ölçüde tamamladık, önümüzdeki günlerde de misafir kabul etmeye başlayacağız."

Galatasaray Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nin yenilenmesi gerektiğini de aktaran Özbek, "Kullanılabilecek kısımlar da var, elden geçirilmesi gereken kısımlar da var. Hiç vakit kaybetmeden buraya da başlayacağız. Diğer bir tesisleşme alanımız, Kemerburgaz'daki arazimiz. Özellikle futbol takımı ile altyapının antrenman ve kamp yapacağı bölge olarak kulübümüzün uhdesinde bulunuyor. Orada da saha düzenlemesi olarak icraata başladık. Projelerimiz bitmek üzere. Proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde orada daha yoğun bir faaliyete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, kulüp üyelerinden ve taraftarlardan destek beklediklerini belirterek, "Bu projeleri hayata geçirmek için onların desteğine ihtiyacımız var. Seçimden önce verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu ay sonunda yapacağımız genel kurul çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 senesini projelendiren bir genel kurul. Katılımın yüksek olmasını istiyorum, bütün genel kurul üyelerini davet ediyorum. Buradan bir birlikteliğin çıkması lazım. Galatasaray'da küskünlüklerin de ortadan kalkmasını istiyorum. Beraberliğin daha kuvvetli hale gelmesi için çalışmalarımız var. Bu genel kurul bize bunu da sağlayacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.