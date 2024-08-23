Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan İddialara Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan İddialara Tepki Gösterdi

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, hakkında basında yer alan 'karaborsa bilet satışı üzerinden gelir kazancı sağladığı' iddialarına tepki gösterdi. Yazgan, kendisinin hedef gösterildiğini ve ağır suçlamalara maruz kaldığını belirterek, iddiaları yalanladı ve bilet soruşturmasıyla ilgili herhangi bir ifade vermediğini açıkladı.

23.08.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, hakkında basında yer alan "karaborsa bilet satışı üzerinden gelir kazancı sağladığı" iddialarına tepki gösterdi.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir belge ile bulgu bulunmadan sadece dedikodulara dayanarak kendisinin hedef gösterildiğini ve hakkında ağır suçlamalarda bulunulduğunu kaydetti.

"Bilet" soruşturması kapsamında ifade verdiği iddiasını yalanlayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar var olduğu iddia edilen bilet soruşturması ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden veya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından herhangi bir şekilde ifade vermeye çağırılmadım. Üstelik sırf bu söylentilerin ne olduğunu anlayabilmek adına gerek emniyet gerekse de savcılık nezdinde hakkımda bir soruşturma olup olmadığını sordum ve bu tip bir soruşturma olması halinde ifade vermeye hazır olduğumu yazılı olarak ilettim. Ancak bu tip bir soruşturma olmadığına dair yanıt aldım. Çıkıp iftiralarla izlenme rakamları peşinde koşanlar, yayınlarda bunları da anlatsın. Şunun bilinmesini isterim ki ne görev yaptığım süre boyunca ne öncesinde Galatasaray ismini kullanarak bir kuruş menfaat sağladım. Kimseye de göz yummadım, bu camianın haklarını ahlak sorunu olan insanlara karşı hep savundum, ömrüm yettikçe de savunacağım."

Kaynak: AA

Galatasaray, istanbul, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan İddialara Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan İddialara Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement