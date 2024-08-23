Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa bilet satışı iddialarıyla ilgili savcılığa başvurdu - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa bilet satışı iddialarıyla ilgili savcılığa başvurdu

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, 'karaborsa bilet satışı üzerinden gelir kazancı sağladığı' iddiası üzerine avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Yazgan, ifade vermeye ve elindeki belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğunu belirtti. Yapılan UYAP sorgulamasında ise Yazgan hakkında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı olmadığı tespit edildi.

23.08.2024 21:30
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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, 'karaborsa bilet satışı üzerinden gelir kazancı sağladığı' iddiası üzerine avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Dilekçede, Yazgan'ın ifade vermeye ve elindeki belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğu belirtildi. Öte yandan, sunulan dilekçenin ardından yapılan UYAP sorgulamasında, Yazgan hakkında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı olmadığı tespit edildi.

Son günlerde Galatasaray Spor Kulübü'nde bazı yöneticilerin, biletleri karaborsa satışa yönlendirerek gelir kazancı elde ettiği ve bununla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığı iddia edilmişti. Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Yazgan'ın soruşturmanın bir parçası olduğu ve ifade vermeye çağrıldığı iddiası

Eray Yazgan'ın avukatları aracılığıyla Başsavcılığa sunduğu dilekçede, sosyal medya üzerinden Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde bilet satışıyla ilgili olarak bazı usulsüzlüklerin yapıldığı, bu usulsüzlükler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının ileri sürüldüğü, herhangi bir belgeye dayanmaksızın bu soruşturmanın bir parçası olduğu ve ifade vermeye çağrıldığının iddia edildiği yer aldı.

Yazgan'a itibar suikastı yapıldığı öne sürüldü

Sunulan dilekçede, Yazgan'ın herhangi bir kolluk kuvveti ya da savcılığa ifade vermeye çağırılmadığı belirtildi. Dilekçede ayrıca, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılan sistem sorgulamasında Yazgan hakkında bir soruşturmaya ulaşılamadığı ancak sosyal medyada Yazgan'a yönelik itibar suikastı yapıldığı öne sürüldü.

Yazgan'ın ifade vermeye ve elindeki belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğu belirtildi

Dilekçede Yazgan'ın avukatları, Yazgan hakkında iddia edildiği gibi bir soruşturmanın bulunup bulunmadığı konusunda bilgi almak istediklerini, eğer başlatılan bir soruşturma yoksa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına basın açıklaması yapmayı talep ettiler. Ayrıca dilekçede, bir soruşturma açılmışsa da Yazgan'ın ifade vermeye ve elindeki belgeleri savcılığa sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Soruşturma veya ihbar kaydı olmadığı tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosu ise söz konusu dilekçenin ardından Eray Yazgan hakkında yaptığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa bilet satışı iddialarıyla ilgili savcılığa başvurdu - Son Dakika
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