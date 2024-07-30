Galatasaray Kulübü'ndeki Genç Yüzücüler Söke Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü'ndeki Genç Yüzücüler Söke Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Galatasaray Kulübü\'ndeki Genç Yüzücüler Söke Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

Galatasaray Kulübü'nde kulaç atan Sökeli genç yüzücüler, Türkiye Şampiyonası ve Bulgaristan'da yapılan Gençler Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıları Söke Belediye Başkanı'yla paylaştı. Başkan, genç sporcuları tebrik ederek gelecekte daha büyük başarılara ulaşacaklarına inandığını belirtti.

30.07.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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Galatasaray Kulübü'nde kulaç atan Sökeli genç yüzücüler, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret ederek; Türkiye Şampiyonası ve Bulgaristan'da yapılan Gençler Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarını paylaştı.

Söke Doğan spor mayosuyla dikkat çeken ve geçtiğimiz yıl Galatasaray'a transfer olan genç kulaçlar Aleyna Aygün, Eren Dönmez ve Mehmet Bulu Ertufan, antrenörleri Armağan Mermer ve Suzan Mermer ile Söke Doğanspor Kulübü yöneticileri, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. 100 metre kurbağalama gençler Türkiye Şampiyonu olan Eren Dönmez ve Bulgaristan'da yapılan Gençler Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü karışık ve 4x100 bayrak yarışlarında kürsüye çıkan sporcular, Başkan Arıkan tarafından tebrik edildi. Arıkan, genç sporculardan gelecekte daha büyük başarılara ulaşacaklarına inandığını belirtti.

"Hedef 2028 Olimpiyatları"

Söke Doğanspor Kulübü Antrenörü Armağan Mermer, düzenli çalışmanın karşılığını başarı olarak almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Şampiyon yüzücülerle gurur duyduklarını belirten Mermer, sporcularının hedeflerinin 2028 Olimpiyatları'nda kulaç atmak olduğunu söyledi.

"Şampiyonlara ABD yolu göründü"

Spor yaşamlarının yanı sıra Söke Amerikan Kültür Koleji'nin başarılı öğrencileri olan genç yüzücüler, Amerika Birleşik Devletleri'nden davet aldı. Şampiyon kulaçlardan Aleyna Aygün ve Mehmet Bulut Ertufan'a ABD'deki Veritos Academy'den tam burslu eğitim desteği sağlandı. Genç sporcular, gelen davete sıcak baktıklarını ve önümüzdeki sezon eğitim ve spor yaşamlarını ABD'de sürdürmeyi planladıklarını belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü'ndeki Genç Yüzücüler Söke Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü'ndeki Genç Yüzücüler Söke Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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