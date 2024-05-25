Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Oy Verme İşlemi Başladı

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 20 sandık hazırlandı.
Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.
Başkanlık için 2 aday
Galatasaray'ın olağan genel kurulunda Dursun Özbek ile Süheyl Batum, başkanlık için yarışıyor.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
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