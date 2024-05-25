Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Oy Verme İşlemi Başladı

Spor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 20 sandık hazırlandı.

Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda Dursun Özbek ile Süheyl Batum, başkanlık için yarışıyor.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.