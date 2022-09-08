Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

08.09.2022 23:42
Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin avro ücret ödenecektir." denildi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Galatasaray, Juan Mata, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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