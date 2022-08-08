Dries Mertens resmen Galatasaray'da - Son Dakika
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Dries Mertens resmen Galatasaray'da

08.08.2022 21:37
Dries Mertens resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 avro sezonluk ücret ile 1.100.000 avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

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Dries Mertens resmen Galatasaray'da Dries Mertens resmen Galatasaray'da Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dries Mertens resmen Galatasaray'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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