Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'yi istifaya davet etti

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltıya tepki göstererek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istedi. Kulüp, Büyükekşi'nin adaletsizliklere sessiz kaldığını ve Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getirdiğini belirtti.

24.02.2024 23:30
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Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımlayarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti.

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından sarı-lacivertli takımın kazandığı penaltıya tepki göstermişti. Sarı-kırmızı kulüp ardından sert bir açıklama yayımlayarak, "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup, toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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