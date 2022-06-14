Galatasaray Kulübünde devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünde devir teslim töreni gerçekleştirildi

14.06.2022 17:58
Galatasaray Kulübünde devir teslim töreni gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübünde yeni başkan Dursun Özbek, gerçekleştirilen törenle eski başkan Burak Elmas'tan görevi devraldı.

Galatasaray Kulübünde yeni başkan Dursun Özbek, gerçekleştirilen törenle eski başkan Burak Elmas'tan görevi devraldı.

Kulüp binasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen devir teslim töreni GSTV'den canlı yayımlandı. Törende Burak Elmas, Özbek'e hitaben "Bizler, sizler gibi Galatasaray'da koltuk ihtiyacı olmayan, bu kulübün emrinde olan Galatasaraylılarız. Belli ideallerle yola çıktık, dönemimizde yaptığımız ve yapamadığımız, dönemimizin yeterli olmadığı şeyler oldu. Galatasaray'da birlik ve beraberliğin sağlanması, Galatasaray değerlerinin en üst seviyede yaşanması ve Galatasaray'da düzgün bir üslup olması gerekiyor. Biz muvaffak olamadık, umarım sizin döneminiz bunun yakalandığı bir dönem olur. Siz ve arkadaşlarınıza bu yolculuğunuzda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özbek'in zor bir göreve soyunduğunu aktaran Elmas, "Taşın altına ellerini koydular. Galatasaray çok büyük bir kurum. Bu bir hizmet yarışı. Dursun başkan bunu layıkıyla yapacaktır. Galatasaray'a yakışan şekilde devir teslim yapıp tribünlere geri döneceğiz." dedi.

Başkan Dursun Özbek ise Elmas'ı kendine hep yakın gördüğünü ve temas halinde olmaları gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Devir teslim törenleri başka kurumlarda olduğu gibi olmuyor. Biz bir ailenin parçalarıyız. Yönetimdeyken de sizi öyle gördüm. Hep kendime yakın ve kardeş seviyesinde gördüm. Galatasaray'ın bu zor günlerinden çıkışı da bu birlik ve beraberliğin devam etmesiyle mümkündür. Hiçbirinizi rahat bırakmayacağım, burada göreceğim. Bir süreç yaşandı ve bu sürecin devamı olarak biz geldik. Daha önce yaşananlar bilinmeden kulübü yönetmek mümkün değil. Bir kopukluk olmamasını devamlılık açısından tekrar tekrar rica ediyorum. Birikimleriniz, tecrübeleriniz ve sizden almamız gereken bilgiler var. Bu konuda bizden desteğinizi esirgemeyin. Galatasaray'da sürekliliğin olması gerektiğini hissetmiş biri olarak sizin başlattığınız projelerin arkasındayız. Birçoğunu beraber geliştirmiştik. Bu konuda bize destek olursanız biz de sizin projelerinizi sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

Elmas kendi döneminde sarı-kırmızılı kulübün şirketlerinde yer alan isimlerin istifa mektuplarını da Özbek'e teslim ettikten sonra, sarılarak vedalaştılar.

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Kaynak: AA

Dursun Özbek, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünde devir teslim töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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