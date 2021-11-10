Üye Girişi
Galatasaray Kulübünde kasım ayı divan kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Galatasaray Kulübünde kasım ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

10.11.2021 17:36
Galatasaray Kulübünde kasım ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, GSTV üzerinden canlı yayımlandı.

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Burak Elmas, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Bu sistemin önemli parçası da Galatasaray'ın altyapısında yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Biliyorsunuz genç oyuncularımız bilabedel başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki Galatasaray'ın kazanacağı birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

Burak Elmas, yaptıkları iş birliğinin daha önce Beylerbeyi Spor Kulübü ile olan anlaşmadan farklı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Galatasaray logosu ve markasını asla kullanılmayacak. Galatasaray'ın, 1481 Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir hisse sahipliği ve ilişiği yoktur. Burada Galatasaraylı iş adamlarının Galatasaray'a hizmet için yaptıkları yatırım vardır. Galatasaray'ın tek bağı, kiraladığı futbolcunun ilk 11'de oynama garantisi alması ve geri transferinde de çok cüzi şartlarda dönmesi. Bunun dışında Galatasaraylıların orada yetişmekte olan gençlerimizi görebilmeleri için de o takımın maçlarının GSTV'den yayınlamayı düşünüyoruz. Yurt dışından da görüştüğümüz birkaç takım var. Bu sistemin Galatasaray açısından bir riski yok. Yatırımcı arkadaşlarımız orayı yönetiyorlar."

Galatasaray Kulübünü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını aktaran Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet çok büyük zorluklar var. 'Niye tekrar o noktaya döndük?' derseniz. Düşünce ve hareket biçimimizi değiştirmediğimiz için. Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Bütçemizden, gelirimizden fazla harcadığımız için. Bugüne kadar hiç farklı davranmadık. Hep daha fazla harcadık. Gelirler büyüdü, borçlanma kabiliyetimiz arttı daha fazla borçlandık. Hem kulübü hem de sahibi olduğumuz Sportif AŞ'yi aynı şekilde borç batağına bizler soktuk. Burada kimseye suç bulamayız. Alkışlarla soktuk. Bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız. Önlemlerimizi ona göre almaya çalışıyoruz. Gönül isterdi hemen alalım ama bizim girmiş olduğumuz bir takım kontratlar var. Bunların yenilenmesi ve iptal edilmesi hukuki olarak hemen gerçekleşmiyor. Önümüzdeki sene gelirine göre harcama yapan bir yapı oluşturacağız."

Elmas, kulüp tüzüğünde bazı değişiklikler yapmak için ocak ayında kongre yapacaklarını belirterek, "Galatasaray'ın işleyişini yavaşlatan, zorlaştıran, geçmişte yaşadığımız birçok problemi yaşatan, hepimizin değişmesi yönünde ortak fikirde olduğumuz maddeler var. Tüzük değişikliğini ocak ayında yapmayı arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıverdi ve Pasinler sunum yaptı

Toplantıda yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Geçen sezon 94 milyon lira olarak kapanan şirket cirosunu, bu sezon 175 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini ve buna çok yakın olduklarını söyledi.

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin ocak ayında Netflix'te yayımlanacağını, kendilerinin de tecrübeli çalıştırıcının adıyla hazırladıkları ürün koleksiyonunu bu dönemde satışa sunacağını aktardı.

Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Betül Güntürk Pasinler de toplantıda vakfın çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

Burak Elmas, Galatasaray, Futbol, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünde kasım ayı divan kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu 18:20 Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi 18:06 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar 17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu DSÖ 14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak

Son Dakika Haberleri
18:23 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
18:20 Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu
18:14 Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
18:05 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi
18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı         
18:24
Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı         
18:14
Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti         
18:02
10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
17:45
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı         
17:27
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 18:45:59. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübünde kasım ayı divan kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement