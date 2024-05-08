Galatasaray Kulübünde Mayıs Ayı Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Spor

Galatasaray Kulübünde mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantıyı Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantı, 25 Mayıs'taki seçim öncesi son divan kurulu toplantısı olması nedeniyle eşitlik ilkesi uyarınca yönetim kurulu masası kurulmadı.

Divan kuruluna sarı-kırmızılı kulübün başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayı Süheyl Batum, eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, iki adayın listesindeki üyeler ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulu masasının kurulmadığı toplantıda salonun sağında Dursun Özbek, solunda ise Süheyl Batum'un listesindeki isimler oturdu. Ortada ise iki başkan adayı ile protokol üyeleri yer aldı.

Divan kurulu toplantısı, başkan adayları Süheyl Batum ve Dursun Özbek'in sunumlarıyla devam edecek.