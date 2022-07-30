Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu

30.07.2022 12:30
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, 2022 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, 2022 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda yapılan ve 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü genel kurul toplantısında, konuşmaların ardından bütçe oylamasına geçildi.

Sarı-kırmızılı kulüp derneğinin 2022 yılı bütçesi 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Bu arada genel kurul toplantısına 500'ü aşkın üyenin katıldığı açıklandı.

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Kaynak: AA

Lütfü Kırdar, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu - Son Dakika
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