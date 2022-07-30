Sarı-kırmızılı kulüp derneğinin 2022 yılı bütçesi 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Kaynak: AA

Lütfü Kırdar, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu - Son Dakika

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