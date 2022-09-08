Juan Mata, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika
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Juan Mata, Galatasaray için İstanbul'da

08.09.2022 11:37
Juan Mata, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Manchester United takımında 9 sezon top koşturan ve serbest oyuncu statüsündeki Mata, Madrid'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.

Galatasaray Kulübü yetkililerinin karşıladığı tecrübeli futbolcuya bir taraftar sarı-kırmızılı atkı taktı. Mata, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Mata'nın sağlık kontrollerinin ardından kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Profesyonel kariyerine 2003'te 15 yaşında Real Madrid altyapısına transfer olarak başlayan Mata, 4 sezon eflatun-beyazlıların altyapı ve rezerv takımında top koşturdu. 2007'de Valencia'ya geçen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2011'de İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye, 2014'te de Manchester United'a transfer oldu.

Kariyerinde 632 resmi maça çıkan Juan Mata, 138 kez fileleri havalandırdı. Mata, kulüp kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası, birer de İspanya Kupası, İngiltere Lig Kupası ile İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.

İspanya A Milli Futbol Takımı'nın formasını 40 maçta terleten Mata, 10 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan takımda yer aldı. İspanyol futbolcu, ayrıca milli takımla 21 ve 19 yaş altı kategorilerinde birer Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Juan Mata, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika

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