Galatasaray Kupa\'dan Elendi

Galatasaray'ın, Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kaleci Günay Güvenç ile futbolculardan Ahmed Kutucu ıslıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibine 2-0 yenildi ve kupadan elendi. Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, performanslarından dolayı kaleci Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya ıslıkla tepki gösterdi. Kale arkasında sarı-kırmızılı taraftarlar ise yaptıkları tezahüratlarla Günay'a destek verdi.

Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kaleci Günay Güvenç'in yanına gitti ve teselli etti. - İSTANBUL