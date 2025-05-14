Galatasaray-Kupada İki Değişiklikle Çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Kupada İki Değişiklikle Çıktı

Galatasaray-Kupada İki Değişiklikle Çıktı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı.

14.05.2025 21:07
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 gün önce karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez Gaziantep Stadı'nda yapılan Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Lig maçını 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya ideale yakın bir ilk 11 sürdü. Tecrübeli teknik direktör, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'i oynattı.

Buruk, yedek kulübesinde Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'yı bekletti.

Lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'yı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, kalede bu sezon tüm Türkiye Kupası müsabakalarında forma verdiği Günay Güvenç'i tercih etti. Okan Buruk, sol bekte ise Ismail Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı oynattı.

Tekke, ideal kadrosuna döndü

Galatasaray ile 4 gün önce sahalarında yaptıkları lig maçında rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ideal ilk 11'ine döndü.

Fatih Tekke, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Batista Mendy, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'iyle çıkardı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, yedeklere ise Muhammet Taha Tepe, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Deniz Dragus, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz'ı aldı.

Tekke, 2-0 kaybettikleri Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Enis Destan'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. 47 yaşındaki teknik adam, Arif, Lundstram, Visca, Cham'ı ise yedeğe çekti. Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine Savic, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme ve Banza'ya forma verdi.

Bakanlar Bak ve Uraloğlu tribünde

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da izledi.

Bak ile Uraloğlu, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan final maçını tribünden takip etti.

Maç öncesi dostluk yemeği düzenlendi

Gaziantep şehrinin yöneticileri ile iki kulübün temsilcileri maç öncesi düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Müsabaka öncesi Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda düzenlenen dostluk yemeğine Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ileri gelenleri, iki kulübün başkanları Ertuğrul Doğan ile Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin üyeleri katıldı.

Gaziantep'te dostluk görüntüleri

İki takım taraftarları, Gaziantep'te yapılan final maçı öncesinde şehirde dostluk görüntüleri sergiledi.

Şehirde bulunan ve müsabaka için özel gelen iki takım taraftarları, gastronomisiyle ünlü Gaziantep'te restoranlar, kafeler, çay bahçeleri ile şehrin tarihi ve turistik meydanlarında bir arada zaman geçirdi. Birlikte marşlar söyleyen sarı-kırmızılı ve bordo-mavili taraftarlar, zaman zaman el ele tutuşarak horon oynadı.

Taraftarların dostluk görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Galatasaray taraftarı 5. yıldızı erken taktı

Müsabaka için Gaziantep'te bulunan Galatasaray taraftarlarının 5 yıldızlı bayraklarla dolaşması dikkati çekti.

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta.

Taraftarlar, Türkiye Kupası final maçı için geldiği Gaziantep'te seyyar satıcılardan 5 yıldızlı bayraklar alarak tur attı.

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Kupada İki Değişiklikle Çıktı - Son Dakika

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