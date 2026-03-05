Galatasaray, Kuzeyboru\'yu 3-0 Geçti

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Caner Çildir, Onur Coşkun

GALATASARAY DAİKİN: Ilkin Aydin, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, Bongaerts, Carutasu, Sylla

KUZEYBORU: Dilek Kınık Ekşi (L), Lila Şengün, Yaren Işık, Ece Hitayca, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Smarzek, Lozo, Enweonwu, Merve Çepni, Ergül Avcı

SETLER: 26-24, 25-23, 25-22

SÜRE: 88 dakika (26', 31', 31')

Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Kuzeyboru'yu 26-24, 25-23 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.