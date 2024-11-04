Galatasaray, Lee Shane Manning'i Kadrosuna Kattı

Spor

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Büyük Britanyalı oyuncu Lee Shane Manning'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, basketbol kamuoyunda kendi mevkisinde dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri olarak değerlendirilen, Büyük Britanya A Milli Takımı'nda da forma giyen pivot Lee Shane Manning'i sarı kırmızılı renklerimize bağladı." ifadeleri kullanıldı.

Milli takımla 2018 Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Manning, son üç sezonda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan İspanya ekibi Albacete'de forma giydi.