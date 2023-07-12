Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etmeye yakın - Son Dakika
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Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etmeye yakın

12.07.2023 12:20

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katma üzere. Sarı-kırmızılıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamaya yaklaştığı deneyimli futbolcunun bugün saat 15.00'te İstanbul'a geliyor. Leipzig, Galatasaray'a görüşmelerin başında kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı. Alman ekibini ikna etti ve 2 milyon euro kiralama bedeli ile 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transferi bitirdi. Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katma üzere. Sarı-kırmızılıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamaya yaklaştığı deneyimli futbolcunun bugün saat 15.00'te İstanbul'a geliyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Leipzig, Galatasaray'a görüşmelerin başında kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı. Alman ekibini ikna etti ve 2 milyon euro kiralama bedeli ile 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transferi bitirdi.

12 ASİST YAPTI

Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. İspanyol sol bek kariyerinde Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giydi.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etmeye yakın - Son Dakika
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