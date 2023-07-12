Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etmeye yakın

Galatasaray, Leipzig forması giyen İspanyol sol bek Angelino'yu kadrosuna katma üzere. Sarı-kırmızılıların 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamaya yaklaştığı deneyimli futbolcunun bugün saat 15.00'te İstanbul'a geliyor.
Leipzig, Galatasaray'a görüşmelerin başında kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı. Alman ekibini ikna etti ve 2 milyon euro kiralama bedeli ile 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transferi bitirdi.
Angelino geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. İspanyol sol bek kariyerinde Manchester City ve PSV Eindhoven formaları da giydi.
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